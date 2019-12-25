В Петербурге женщина обнаружила на балконе супруга с простреленной головой

Мужчину увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В четверг, 19 ноября, в полицию Василеостровского района Петербурга поступила информация от врача скорой помощи. Медик рассказал о госпитализации мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, скорую помощь вызвала супруга пострадавшего. По словам женщины, она пришла домой в квартиру дома на улице Вадима Шефнера и обнаружила на балконе мужа с простреленной головой. Между коленями у мужчины лежало ружье.

Пострадавшего увезли в больницу №26 в крайне тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка. С места происшествия изъяли охотничье гладкоствольное ружье, две гильзы, образцы дроби, патрон, следы пальцев рук и биоматериалы.

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