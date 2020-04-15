Задержан глава компании по обслуживанию газового оборудования взорвавшегося дома в Ногинске

В Подмосковье задержали главу компании, которая обслуживала газовое оборудование дома в Ногинске, где на прошлой неделе произошел взрыв газа. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
По данным ведомства, гендиректор компании не выявил неисправность газового оборудования по договору на обслуживание квартир, в результате чего произошел инцидент.
Задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
из сообщения СК России
Ведомство направило ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Обвинение будет предъявлено в ближайшее время.
Напомним, трагедия в подмосковном городе Ногинск произошла 8 сентября. В жилом многоэтажном доме раздался хлопок газа, вследствие чего обрушились несколько этажей здания. Спасатели смогли эвакуировать 170 человек. Жертвами стали семеро, еще 15 пострадали. Рассматривается версия о том, что газ в ночное время включили жильцы для того, чтобы согреться. Инцидент произошел утром, когда включился свет в квартире.
Ранее в Саратове загорелось здание станции техобслуживания.
Фото: СК России
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