Задержан глава компании по обслуживанию газового оборудования взорвавшегося дома в Ногинске

Следствие утверждает, что задержанный не выявил неисправность газового оборудования по договору на обслуживание квартир.

В Подмосковье задержали главу компании, которая обслуживала газовое оборудование дома в Ногинске, где на прошлой неделе произошел взрыв газа. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, гендиректор компании не выявил неисправность газового оборудования по договору на обслуживание квартир, в результате чего произошел инцидент.

Задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). из сообщения СК России

Ведомство направило ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Обвинение будет предъявлено в ближайшее время.

Напомним, трагедия в подмосковном городе Ногинск произошла 8 сентября. В жилом многоэтажном доме раздался хлопок газа, вследствие чего обрушились несколько этажей здания. Спасатели смогли эвакуировать 170 человек. Жертвами стали семеро, еще 15 пострадали. Рассматривается версия о том, что газ в ночное время включили жильцы для того, чтобы согреться. Инцидент произошел утром, когда включился свет в квартире.

Ранее в Саратове загорелось здание станции техобслуживания.

Фото: СК России