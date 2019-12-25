Причиной взрыва в Ногинске мог стать включенный для обогрева квартиры газ

Газ заполнил квартиру и взорвался, когда жильцы включили свет.

Причиной взрыва в Ногинске мог стать газ, использовавшийся для обогрева квартиры. Об этом рассказали региональные экстренные ведомства. Специалисты не исключили, что владельцы одной из поврежденных квартир могли оставить газ включенным в помещении. В настоящее время число пострадавших при обрушении дома достигло девяти человек. В этом списке значатся двое детей.

Причина взрыва - утечка газа. Она могла произойти вследствие включенного на ночь газа для обогрева квартиры. заявление ГУ МЧС по региону

Эксперт напомнил, что в настоящее время коммунальные службы еще не включили отопление в многоэтажке. Жильцы могли оставить включенной газовую плиту, но огонь в ней погас. Из-за этого газовоздушная смесь заполнила помещение. Взрыв произошел утром 8 сентября, когда жильцы включили свет.

На данный момент под завалами конструкции остаются три человека. Ведутся поисково-спасательные работы. Два человека погибли в результате взрыва газа в Ногинске.

Фото: Telegram / РИА Новости