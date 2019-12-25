Два человека погибли в результате взрыва газа в Ногинске

Уточняется информация о людях, которые могли остаться под завалами здания.

Два человека погибли в результате взрыва бытовой газовоздушной смеси в Ногинске. Об этом журналистам рассказала помощник главы Следственного комитета по Московской области Анна Тертичная. В ведомстве рассказали, что в числе травмированных жителей оказались дети в возрасте 5 и 10 лет, две женщины (43 и 44 года), а также 63-летний мужчина.

Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личность устанавливается. Анна Тертичная, представитель СК РФ по региону

Напомним, что хлопок газа зафиксирован около семи часов утра в подмосковном городе Ногинск по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Обрушились второй, третий и четвертый этажи девятиэтажного жилого здания. Повреждены 24 квартиры, полностью разрушены 8 квартир. Спасатели смогли эвакуировать из помещений 173 человека. В настоящее время неизвестно, остаются ли еще люди под завалами. Ранее в Минздраве региона сообщили о работе по извлечению из-под конструкций еще троих человек. К месту трагедии выехал глава региона Андрей Воробьев. СК РФ по Московской области возбудил по факту обрушения дома уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: Telegram / РИА Новости

