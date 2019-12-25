Пять человек госпитализированы, еще трое будут отправлены в больницу после извлечения из-под завалов.

В Подмосковье рассказали о восьми пострадавших при взрыве газа в Ногинске. В пресс-службе регионального экстренного ведомства уточнили, что повреждены восемь квартир. Специалисты занимаются разбором завалов. В интервью журналистам телеканала "360" глава местного минздрава Светлана Стригункова уточнила, что после взрыва пятерых пострадавших госпитализировали в Ногинскую Центральную районную больницу. После того, как спасатели извлекли из-под конструкции еще троих человек, раненые также будут доставлены в медицинское учреждение. В основном травмированные имеют ушибы.

Пятеро доставлены в больницу, в Ногинскую ЦРБ. Серьезных повреждений, угрожающих их жизням, нет. Светлана Стригункова, глава Минздрава по Московской области

Напомним, что хлопок газовоздушной смеси в Ногинске зафиксирован утром 8 сентября. Произошло частичное обрушение девятиэтажного жилого здания. Повреждены помещения на втором, третьем и четвертом этажах. К работе по поискам людей и ликвидации последствий ЧП привлечены силы 60 человек личного состава и 24 единицы спецтехники. В настоящее время сведений о жертвах нет.

При взрыве газа в жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей.

Фото: Telegram / РИА Новости