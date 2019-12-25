Количество погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до семи

Спасатели нашли тела двух молодых девушек.

Количество погибших при хлопке бытового газа в многоэтажке подмосковного города Ногинск увеличилось до семи. Об этом журналистам рассказали представители региональных экстренных служб. Специалисты уточнили, что найдены тела еще двух жертв. Ранее погибшими считались пятеро человек.

При разборе завалов рухнувшего дома обнаружены еще два тела погибших. Они пока не извлечены. Всего, по последним данным, погибли семь человек. пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

По информации от Telegram-канала Mash, новыми жертвами трагедии стали 20-летняя Анастасия Иванова и 21-летняя Ксения Казарова. Именно отец последней накануне вечером целый день сидел на месте аварии, ожидая, когда спасатели помогут его дочери. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. на данный момент пострадавшими считаются 15 человек, включая двоих несовершеннолетних. Госпитализация потребовалась в шести случаях.

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Фото и видео: Telegram / Mash