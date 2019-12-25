Тело пятого погибшего обнаружили на месте взрыва газа в Ногинске

Пострадавшими считаются 15 человек.

Тело пятого погибшего обнаружили на месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Ногинске. Об этом журналистам рассказали представители Главного управления по Подмосковью. Пятой жертвой трагедии стал ребенок (мальчик). В настоящее время остается неизвестной судьба еще двух человек. Ведется поисково-спасательная операция на месте завалов.

Под завалами обнаружено тело пятого погибшего. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что ранее специалисты обнаружили мертвыми под обрушившейся конструкцией двух человек. В ночь на 9 сентября были обнаружены тела еще двух: дквочки-подростка и взрослой женщины. Пострадавшими считаются 15 человек. Из них шестерым потребовалась госпитализация.

Жильцы пострадавших при взрыве в Ногинске квартир получат по 30 тыс. рублей.

Фото: Telegram / РИА Новости