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Тело пятого погибшего обнаружили на месте взрыва газа в Ногинске
Сегодня, 7:37
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Тело пятого погибшего обнаружили на месте взрыва газа в Ногинске

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Пострадавшими считаются 15 человек.

Тело пятого погибшего обнаружили на месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Ногинске. Об этом журналистам рассказали представители Главного управления по Подмосковью. Пятой жертвой трагедии стал ребенок (мальчик). В настоящее время остается неизвестной судьба еще двух человек. Ведется поисково-спасательная операция на месте завалов.

Под завалами обнаружено тело пятого погибшего.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что ранее специалисты обнаружили мертвыми под обрушившейся конструкцией двух человек. В ночь на 9 сентября были обнаружены тела еще двух: дквочки-подростка и взрослой женщины. Пострадавшими считаются 15 человек. Из них шестерым потребовалась госпитализация.

Жильцы пострадавших при взрыве в Ногинске квартир получат по 30 тыс. рублей.

Фото: Telegram / РИА Новости

Теги: ногинск, обрушение, подмосковье, хлопок газа
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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