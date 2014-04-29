Жильцы пострадавших при взрыве в Ногинске квартир получат по 30 тыс. рублей

Андрей Воробьев рассказал о компенсациях после трагедии с обрушением многоэтажки.

Жильцы пострадавших при взрыве в Ногинске квартир получат по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Если в помещении проживал одинокий человек, то ему будет предоставлена компенсация в размере 50 тысяч рублей. Об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев во время общения с журналистами на месте ЧП.

Каждый такой случай, к сожалению, он не первый, что люди оказываются в сложной непредсказуемой ситуации, мы для того тут, чтобы закрыть все бытовые вопросы и по проживаю, и по выплатам, и по вашим пожеланиям. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновник заметил, что региональные власти помогут жильцам многоэтажки с ремонтом всех транспортных средств, которые также оказались повреждены в результате взрыва. Вопрос будет находиться на контроле главы районе. Также сейчас местные власти считают своей основной задачей максимально помочь раненым. В случае необходимости аренды квартиры для пострадавших, чиновники готовы оплатить издержки. Если специалисты примут решение о сносе здания, то людям будет предоставлено новое жилье.

Причиной взрыва в Ногинске мог стать включенный для обогрева квартиры газ.

Видео: Youtube/Губернатор.