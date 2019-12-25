В Кузбассе суд арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц

В Кемеровской области Центральный районный суд арестовал Виктора Пестерникова, подозреваемого в убийстве двух 10-летних школьниц. Об этом заявили представители пресс-службы региональной прокуратуры. Ранее правоохранительные орган задержали 41-летнего местного жителя из-за трагедии, которая произошла в Киселевске.
Ходатайство следователя об аресте поддержано. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 7 ноября 2021 года.
пресс-служба прокуратуры
Следственный комитет предъявил мужчине обвинения по трем уголовным статьям. Ранее фигурант расследования был судим по преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе предъявили обвинение.
Фото: Telefeam / BAZA
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