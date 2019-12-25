В Кузбассе суд арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц

Виктора Пестерникова заключили на стражу на два месяца.

В Кемеровской области Центральный районный суд арестовал Виктора Пестерникова, подозреваемого в убийстве двух 10-летних школьниц. Об этом заявили представители пресс-службы региональной прокуратуры. Ранее правоохранительные орган задержали 41-летнего местного жителя из-за трагедии, которая произошла в Киселевске.

Ходатайство следователя об аресте поддержано. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 7 ноября 2021 года. пресс-служба прокуратуры

Следственный комитет предъявил мужчине обвинения по трем уголовным статьям. Ранее фигурант расследования был судим по преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе предъявили обвинение.

Фото: Telefeam / BAZA