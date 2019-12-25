Виктор Пестерников проходит фигурантом дела по трем статьям УК РФ.

Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе предъявили обвинение. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, фигурантом расследования стал 41-летний Виктор Пестерников, которого ранее задержали в Киселевске. Мужчина ранее уже был судим по статье за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для местного жителя.

Ему предъявлено обвинение в убийстве. источник ТАСС

В общей сложности мужчина подозревается по трем уголовным статьям. Речь идет об убийстве двух малолетних, совершенное с целью сокрытия другого преступления, изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста при имеющейся ранее судимости за аналогичное преступление, а также по статье за насильственные действия сексуального характера против не достигшей 14-летия, совершенного лицом, уже имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек на Кузбассе.

Фото: Telegram / BAZA