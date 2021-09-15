Пламя локализовано на территории в 800 кв.м.

В Саратове загорелось здание станции техобслуживания. Об этом рассказали представители регионального управления МЧС. Глава пресс-службы экстренного ведомства Наталия Куличенкова уточнила, что пламя распространилось на 800 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

В 8:26 (7:26 по московскому времени) поступил сигнал о загорании станции техобслуживания по адресу: улица Астраханская, 88. СТО представляет собой одноэтажное кирпичное здание. Подразделения работают по повышенному, второму, номеру вызова. Наталия Куличенкова, начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону

В оперативный штаб по ликвидации возгорания вошли представители объекта и службы жизнеобеспечения. Сформированы три боевых участка. Специалисты эвакуировали с кровли здания четыре баллона, в которых находился пропан и кислород. Пламя удалось локализовать к 9:19 утра (8:19 утра по московскому времени).

В сгоревшем автобусе в Сестрорецке обнаружили погибшего человека.

Фото и видео: ВК/ЧП-Саратов