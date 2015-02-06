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Заболевшего оспой обезьян петербуржца выписали из больницы
Сегодня, 16:52
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Заболевшего оспой обезьян петербуржца выписали из больницы

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Новых случаев заболевания на территории города не зафиксировано.

Жителя Петербурга, заболевшего оспой обезьян в июле, выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-служба городского Комздрава. 

Напомним, что пациент стал первым в РФ носителем болезни. Он заразился оспой обезьян во время поездки в Португалию и перенёс болезнь в лёгкой форме. 

По возвращении в Петербург, молодой человек был помещён на карантин в инфекционный изолированный бокс. 20 июля у него прошёл инкубационный период, а уже через 2 дня он снова вернулся к нормальной жизни. 

Ранее мы сообщили о том, что за последние сутки в Ленобласти от коронавируса вакцинировались 1 725 жителей.

Фото: Piter.TV

Теги: карантин, медицина, оспа обезьян, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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