Заболевшего оспой обезьян петербуржца выписали из больницы

Новых случаев заболевания на территории города не зафиксировано.

Жителя Петербурга, заболевшего оспой обезьян в июле, выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-служба городского Комздрава.

Напомним, что пациент стал первым в РФ носителем болезни. Он заразился оспой обезьян во время поездки в Португалию и перенёс болезнь в лёгкой форме.

По возвращении в Петербург, молодой человек был помещён на карантин в инфекционный изолированный бокс. 20 июля у него прошёл инкубационный период, а уже через 2 дня он снова вернулся к нормальной жизни.

Ранее мы сообщили о том, что за последние сутки в Ленобласти от коронавируса вакцинировались 1 725 жителей.

Фото: Piter.TV