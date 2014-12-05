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За последние сутки в Ленобласти от коронавируса вакцинировались 1 725 жителей
Сегодня, 10:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки в Ленобласти от коронавируса вакцинировались 1 725 жителей

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Всего в регионе первый компонент вакцины против коронавируса получили более 1,1 млн человек.

Ленинградская область активно вакцинируется от COVID-19. За последние сутки в прививочных пунктах побывали 1 725 жителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. 

Всего в регионе первый компонент вакцины против коронавируса получили более 1,1 млн человек. В регионе продолжают работать 178 пунктов вакцинации, из них 32 – мобильных.

Ранее жителям Ленобласти порекомендовали не откладывать вакцинацию от коронавируса.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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