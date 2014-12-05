За последние сутки в Ленобласти от коронавируса вакцинировались 1 725 жителей

Ленинградская область активно вакцинируется от COVID-19. За последние сутки в прививочных пунктах побывали 1 725 жителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.
Всего в регионе первый компонент вакцины против коронавируса получили более 1,1 млн человек. В регионе продолжают работать 178 пунктов вакцинации, из них 32 – мобильных.
Ранее жителям Ленобласти порекомендовали не откладывать вакцинацию от коронавируса.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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