Жителям Ленобласти порекомендовали не откладывать вакцинацию от коронавируса

Согласно статистике, заболеваемость коронавирусом в регионе увеличивается.

Ленинградские эпидемиологи призвали жителей региона не откладывать вакцинацию от коронавируса из-за растущей заболеваемости и прогнозируемой нестабильной обстановки осенью. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Согласно статистике, заболеваемость коронавирусом в регионе увеличивается. По данным на 1 августа, за последние сутки заболели 264 жителя Ленинградской области. А еще неделю назад суточная заболеваемость составляла 170 человек. Однако среди заболевших лишь 4% нуждаются в госпитализации.

Своего пика заболеваемость может достичь осенью. Поэтому жителей Ленобласти призвали уже сейчас позаботиться о профилактике COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

Ранее петербургский учёный заявил о возвращении гриппа после двухлетнего перерыва.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти