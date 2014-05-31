Петербургский учёный заявил о возвращении гриппа после двухлетнего перерыва

Ученый отметил, что в 2020-2021 годах грипп почти не проявлялся.

После перерыва на два года в Россию вернулся грипп. Об этом на конференции "Синтетическая биология и биофармацевтика" в Новосибирске заявил заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа Андрей Комиссаров. Об этом сообщил "Интерфакс".

Ученый отметил, что в 2020-2021 годах грипп почти не проявлялся, но теперь он снова вступил в полноценные права. При этом, уже есть случаи сочетания гриппа и COVID-19.

Также, по словам Комиссарова, никуда не ушли аденовирусные инфекции, риновирусные инфекции, парагрипп и т.д.

Ранее стало известно, что петербуржцы могут ревакцинироваться первым компонентом "Спутник V".

Фото: Piter.tv