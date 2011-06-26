Петербуржцы могут ревакцинироваться первым компонентом "Спутник V"

Что касается ревакцинации "Спутником Лайт", то в Петербурге на данный момент есть только небольшое количество данного препарата.

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу призвали граждан пройти вакцинацию или ревакцинироваться из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом.

Piter.TV узнал в Комитете по здравоохранению Петербурга, что на данный момент ревакцинация проводится препаратом "Спутником V". Для ревакцинации вводится только первый компонент данной вакцины. Что касается ревакцинации "Спутником Лайт", то в Петербурге на данный момент есть только небольшое количество данного препарата.

Но это проблемы не создает, так как одного компонента "Спутника V" достаточно для ревакцинации. Комздрав Петербурга

Также отмечается, что, если с момента вакцинации двумя компонентами "Спутник V" прошло больше года, то врач решит, хватит ли одного компонента для ревакцинации, или же нужно снова вводить два компонента с разницей в 21 день. Людям после 60 лет рекомендуется во время ревакцинации делать два компонента "Спутник V".

По данным с сайта Госуслуг, после прививки, сделанной в течение года со дня последней прививки или выздоровления, QR-код продлевается сразу. После прививки, сделанной позднее, QR-код активируется спустя 21 день после даты прививки – это срок формирования иммунитета к COVID-19

Список пунктов, где проводится вакцинация от COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.tv