  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роспотребнадзор: новый штамм "омикрона" отличается высокой заразностью
Сегодня, 10:47
116
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Роспотребнадзор: новый штамм "омикрона" отличается высокой заразностью

0 0

Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю выросла на 30,2% по сравнению

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу призвали граждан пройти вакцинацию или ревакцинироваться из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом. Это связано, в первую очередь, с распространением новых подвидов штамма "омикрон" — BA.4/BA.5.

Кроме того, подъем заболеваемости может быть связан с возвращением туристов из стран, которые считаются "неблагополучными" по коронавирусу. 

Отмечается, что подвиды отличаются большей контагиозностью, то есть заразностью. При этом заболевание чаще всего протекает легко в виде ОРВИ.

Помимо вакцинации следует мыть руки с мылом и использовать антисептические средства с содержанием спирта не менее 60%, носить маски в общественных местах, избегать скопления людей, проветривать квартиру и проводить влажную уборку.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что у заболевшего оспой обезьян петербуржца прошёл инкубационный период. 

Подписывайтесь на нашу страничку в "ВКонтакте" и Telegram 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, омикрон
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии