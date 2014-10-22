У заболевшего оспой обезьян петербуржца прошёл инкубационный период

Мужчина перенёс болезнь в лёгкой форме и больше не является её распространителем.

У пациента из Петербурга, который заразился оспой обезьян в начале июля, прошёл инкубационный период. Судя по данным Роспотребнадзора, болезнь протекала в лёгкой форме.

Отметим, что болезнь молодой человек привёз из-за рубежа: он обратился в больницу при появлении первых явных симптомов и тут же был изолирован.

Напомним, что в РФ уже готовы к борьбе с оспой обезьян. Учёные разработали для этих целей специальную вакцину, которая доказала эффективность против сразу нескольких штаммов, свидетельствуют Федерального медико-биологического агентства. Пока препарат находится на стадии доклинических испытаний.

Ранее для врачей Петербурга провели инструктажи по оспе обезьян.

Фото: Piter.TV