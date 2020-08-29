Для врачей Петербурга провели инструктажи по оспе обезьян

По словам Мотовилова, насторожить должны увеличенные лимфоузлы и обширная сыпь.

В среду, 13 июля, петербургских медиков в кратчайшие сроки проинструктировали, как определять заболевание "оспу обезьян". Накануне был зафиксирован первый случай заражения в Петербурге.

Как рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов, настороженность в медучреждениях, в первую очередь амбулаторного звена, должна быть повышенная.

Он добавил, что каких-то специфичных симптомов у нового заболевания нет. Они всё те же, что и при ОРВИ. Насторожить должны увеличенные лимфоузлы и обширная сыпь.

Напомним, что первым официально заболевшим оспой обезьян в России стал петербуржец. Пациент изолирован и находится в отдельной боксированной палате в медучреждении. Молодой человек подцепил инфекцию в Европе. В местах, которые ранее посещал заболевший, провели дезинфекцию. За состоянием контактных лиц идет наблюдение. В ведомстве отметили, что в Петербурге достаточно реагентов, чтобы выявить возможные случаи инфицирования оспой обезьян.

Ранее в комздраве Петербурга назвали симптомы оспы обезьян. Для "оспы обезьян" характерна общая интоксикация, ломота в суставах, что происходит и при обычных ОРВИ. Кроме того, характерна сыпь на коже и увеличение лимфатических узлов.

Фото: Piter.tv