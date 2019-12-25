Первым официально заболевшим оспой обезьян в России стал петербуржец

Мужчина проживает один.

Первый случай заболевания оспой обезьян в России зарегистрирован в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Управления регионального Роспотребнадзора.

Пациент изолирован и находится в отдельной боксированной палате в медучреждении. Молодой человек подцепил инфекцию в Европе.

По возвращении в Россию заболевший не имел близкого общения со знакомыми и друзьями. По домашнему адресу проживал один. Роспотребнадзор по Петербургу.

В местах, которые ранее посещал заболевший, провели дезинфекцию. За состоянием контактных лиц идет наблюдение.

В ведомстве отметили, что в Петербурге достаточно реагентов, чтобы выявить возможные случаи инфицирования оспой обезьян.

Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека.

Граждан, которые были в эндемичных африканских странах, следует избегать контакта с животными, которые могут переносить вирус, особенно — грызунами и приматами.

Фото: Piter.tv