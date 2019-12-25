Первым официально заболевшим оспой обезьян в России стал петербуржец

Первый случай заболевания оспой обезьян в России зарегистрирован в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Управления регионального Роспотребнадзора.
Пациент изолирован и находится в отдельной боксированной палате в медучреждении. Молодой человек подцепил инфекцию в Европе.
По возвращении в Россию заболевший не имел близкого общения со знакомыми и друзьями. По домашнему адресу проживал один.
Роспотребнадзор по Петербургу.
В местах, которые ранее посещал заболевший, провели дезинфекцию. За состоянием контактных лиц идет наблюдение.
В ведомстве отметили, что в Петербурге достаточно реагентов, чтобы выявить возможные случаи инфицирования оспой обезьян.
Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека.
Граждан, которые были в эндемичных африканских странах, следует избегать контакта с животными, которые могут переносить вирус, особенно — грызунами и приматами.
Фото: Piter.tv
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