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В комздраве Петербурга назвали симптомы оспы обезьян
Сегодня, 21:07
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В комздраве Петербурга назвали симптомы оспы обезьян

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Для "оспы обезьян" характерна общая интоксикация, ломота в суставах, что происходит и при обычных ОРВИ. Кроме того, характерна сыпь на коже и увеличение лимфатических узлов.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, какие симптомы у "оспы обезьян". Об этом сообщает "Петербургский дневник". 

Для "оспы обезьян" характерна общая интоксикация, ломота в суставах, что происходит и при обычных ОРВИ. Кроме того, характерна сыпь на коже и увеличение лимфатических узлов.

Напомним, что первым официально заболевшим оспой обезьян в России стал петербуржец. Пациент изолирован и находится в отдельной боксированной палате в медучреждении. Молодой человек подцепил инфекцию в Европе. По возвращении в Россию заболевший не имел близкого общения со знакомыми и друзьями. По домашнему адресу проживал один. В ведомстве отметили, что в Петербурге достаточно реагентов, чтобы выявить возможные случаи инфицирования оспой обезьян. 

Ранее мы писали, что после дождя в реках Петербурга могут образоваться радужные пятна.

Фото: Piter.tv


 

Теги: заболевание, комздрав, оспа обезьян
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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