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Росприроднадзор: после дождя в реках Петербурга могут образоваться радужные пятна
Сегодня, 19:22
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Росприроднадзор: после дождя в реках Петербурга могут образоваться радужные пятна

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В ведомстве отметили, что 680 выпусков от дождеприемников не переключены на очистные сооружения.

После ливней на водных объектах Петербурга могу появиться радужные разводы и следы загрязнений. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в управлении Росприроднадзора по Северо-Западу.

В Росприроднадзоре объяснили, что в реки и каналы может попасть грязь с улиц и дорог, а также грунт. В ведомстве отметили, что 680 выпусков от дождеприемников не переключены на очистные сооружения. То есть через них сточные воды стекают в реки без очистки. Поэтому в воде появляются разводы и пленка. 

В случае если вы заметили загрязнение, необходимо сообщить об этом по телефону +7 (921) 987-58-99.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 13 июля ожидается до +27 градусов. Ночью местами пройдут кратковременные дожди.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дождь, каналы, ливпень, разводы, реки, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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