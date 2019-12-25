В Ленобласти 13 июля ожидается до +27 градусов

Ночью местами пройдут кратковременные дожди.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в середине недели в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью 13 июля местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днём преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +13...+18, днём +22...+27 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днём слабо понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv