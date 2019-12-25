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В Ленобласти 13 июля ожидается до +27 градусов
Сегодня, 15:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 13 июля ожидается до +27 градусов

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Ночью местами пройдут кратковременные дожди.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в середине недели в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью 13 июля местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днём преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +13...+18, днём +22...+27 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днём слабо понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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