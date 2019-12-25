За три дня на дорогах Петербурга и области погибли шесть человек

В числе жертв ДТП есть один ребенок.

За минувшую пятницу и выходные дни, с 27 по 29 марта, на территории Петербурга было зарегистрировано 780 аварий, в Ленобласти – 180. В этих ДТП пострадали 53 человека, в их числе двое детей. Есть погибшие – шесть человек (4 в Петербурге и 2 в Ленобласти) получили травмы, несовместимые с жизнью, из них один несовершеннолетний. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Напомним, днем 27 марта на ж/д станции "Лигово" 40-летняя женщина, управляя Toyota, выехала на пути перед движущимся грузовым составом. В результате ДТП автоледи погибла на месте происшествия.

Еще одно тяжелое ДТП произошло вечером в пятницу на Минеральной улице, 25. Погрузчик сбил женщину 50 лет. Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

В ночь на воскресенье на Октябрьской набережной легковушка буквально намоталась на столб. В результате ДТП погиб пассажир.

Еще одну смертельную аварию зафиксировали в Выборге. 28 марта около 17 часов на Водной улице 16-летний школьник, управляя ВАЗ-2105, сбил своего ровесника. После этого виновник аварии съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась. Спасти его не удалось. Пешехода доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Второе смертельное ДТП произошло в Волховском районе Ленобласти 29 марта. На 502-м км автодороги "Вологда-Новая Ладога" 31-летний мужчина на мопеде врезался в дорожный знак. Погибшего обнаружил проезжавший мимо автомобилист.

Ранее мы писали, что момент лобового столкновения на площади Ленина попал на видео.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ВКонтакте / Дорожный инспектор.