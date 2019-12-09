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Момент лобового столкновения на площади Ленина попал на видео

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В аварии никто не пострадал.

Накануне вечером в Калининском районе Петербурга произошло лобовое ДТП с участием двух легковушек. В распоряжении Piter.TV оказалась запись с камеры уличного наблюдения, на которую попал момент столкновения.

Когда все автомобили поворачивали налево, в последний автомобиль, совершавший маневр, въехала прямо движущаяся легковушка. В аварии никто не пострадал.

При этом авария затруднила движение трамваев, так как столкновение произошло на трамвайных путях.

Infiniti и Mazda не разъехались на Каменноостровском проспекте. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. 

Видео: Piter.TV

Теги: лобовое столкновение, площадь ленина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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