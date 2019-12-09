Момент лобового столкновения на площади Ленина попал на видео

Накануне вечером в Калининском районе Петербурга произошло лобовое ДТП с участием двух легковушек. В распоряжении Piter.TV оказалась запись с камеры уличного наблюдения, на которую попал момент столкновения.
Когда все автомобили поворачивали налево, в последний автомобиль, совершавший маневр, въехала прямо движущаяся легковушка. В аварии никто не пострадал.
При этом авария затруднила движение трамваев, так как столкновение произошло на трамвайных путях.
Infiniti и Mazda не разъехались на Каменноостровском проспекте. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.
Видео: Piter.TV
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