Момент лобового столкновения на площади Ленина попал на видео

В аварии никто не пострадал.

Накануне вечером в Калининском районе Петербурга произошло лобовое ДТП с участием двух легковушек. В распоряжении Piter.TV оказалась запись с камеры уличного наблюдения, на которую попал момент столкновения.

Когда все автомобили поворачивали налево, в последний автомобиль, совершавший маневр, въехала прямо движущаяся легковушка. В аварии никто не пострадал.

При этом авария затруднила движение трамваев, так как столкновение произошло на трамвайных путях.

Infiniti и Mazda не разъехались на Каменноостровском проспекте. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: Piter.TV