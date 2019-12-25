Один из пассажиров скончался от полученных травм.

В воскресенье 29 марта, автомобиль влетел в столб на Октябрьской набережной. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

За рулем "Тойоты" находился молодой человек 2001 года рождения. Он вез двоих пассажиров, один из которых скончался в результате полученных травм. Второго пассажира доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: vk.com/spb_today