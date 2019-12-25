В аварии в Выборгском районе Ленобласти погиб 16-летний подросток

Парень сбил своего одноклассника.

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, в Выборгском районе Ленобласти на Водной улице 28 марта окло 17:00 произошло страшное ДТП.

Ученик 9 класса, 16-летний парень, сел за руль "Жигулей", наехал на своего одноклассника, съехал в кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии водитель погиб на месте, а пострадавший пешеход доставлен в местную больницу.

Ранее мы писали, что на Димитрова произошла авария с участием маршрутки.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте