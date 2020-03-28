На улице Димитрова произошла авария с участием маршрутки

Водителя авто доставили в больницу.

Как сообщили петербуржцы в соцсетях, вечером в субботу, 28 марта, на улице Димитрова произошла авария.

Очевидцы также отметили, что водителя автомобиля госпитализировали, а пассажирке маршрутки стало плохо, но о ее госпитализации информации не поступало.

В редакцию Piter.tv попало видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии. На кадрах видно, что маршрутка поворачивала на "зеленый", когда с на нее на большой скорости неслась легковая машина, которая не смогла уйти от столкновения.

Ранее мы писали, что на Таллинском шоссе опрокинулся КАМАЗ.

Видео: Piter.tv

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте