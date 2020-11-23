За сутки в Петербурге и области произошло 410 ДТП

Сотрудники ГИБДД выявили 1977 нарушений правил дорожного движения. Их нарушали 1887 водителей транспорта и 90 пешеходов.

За прошедшие сутки в Петербурге и области произошло 410 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 310 аварий, в которых пострадали 9 человек, ранены – 10 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 100 аварий, в которых пострадали 4 человека, ранены – 3 человека ещё 3 петербуржца скончались в результате ДТП.

Сотрудники ГИБДД выявили 1977 нарушений правил дорожного движения и задержали 14 пьяных водителей.

Ранее Piter.tv рассказывал о трёх авариях, которые произошли сегодня в разных частях города: на видео попало сальто мотоциклиста на перекрестке Авангардной и Ветеранов, на перекрёстке Обводного канала и Глухоозерского шоссе столкнулись две иномарки и "Мини Купер" снес светофор и "Киа" на Октябрьской набережной.

Фото: Piter.tv