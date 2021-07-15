Видео: на перекрёстке Обводного канала и Глухоозерского шоссе столкнулись две иномарки

В результате столкновения одна из иномарок перевернулась на крышу.

Днём 15 июля на перекрестке набережной Обводного канала и Глухоозерского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок – Toyota Camry и Nissan X-Trail. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи с видеокамер можно увидеть, что авария произошла в момент, когда водитель кроссовера решил перестроиться в левый ряд. Водитель черной Toyota не успел затормозить и врезался в Nissan. В результате столкновения кроссовер перевернулся на крышу. В настоящее время информация о состоянии участников ДТП уточняется, обстоятельства аварии выясняются.

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Видео: Piter.tv