"Мини Купер" снес светофор и "Киа" на Октябрьской набережной

Об аварии очевидцы рассказали утром в четверг.

Утром в четверг, 15 июля, спешащим на работу петербуржцам пришлось немного постоять в пробке на Октябрьской набережной. Виной утреннему затруднению движения – авария с "Мини Купером" и "Кией". О ней очевидцы сообщили в соцсетях.

Около семи утра на перекресте с Зольной улицей столкнулись две иномарки. "Мини Купер" влетел в светофор и повис на нем, а "Киа" выехал на газон, сбив ограждение.

Вероятно, временно автомобилистам придется передвигаться по участку без светофора.

Если у кого-то на регистратор попала запись аварии , пожалуйста отпишитесь в лс, а то девочка на Мини сначала признала вину, а после стала отрицать. обратилась петербурженка к участникам группы "ДТП и ЧП Петербург".

По предварительным данным, никто не пострадал. Судя по повреждениям машин с фото, удар в "Купер" пришелся на правую сторону. У "Кии" сильно смят капот. Как именно столкнулись авто, неясно.

Ранее мы писали, что в Ломоносове пожилой скутерист сбил 2-летнего мальчика.

Фото: "ДТП и ЧП Петербург" / Вконтакте