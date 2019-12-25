За расстрел военных на "Балтиморе" в Воронеже наказали замполита

Выяснилось, что его работа не была в должной мере направлена на укрепление воинской дисциплины.

Заместителя командира смешанного авиационного полка по военно-политической работе признали виновным в создании предпосылок к массовому убийству на аэродроме "Балтимор" осенью прошлого года. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Согласно данным СМИ, полковник был уволен со службы приказом министра обороны РФ за "самоустранение от военно-политической подготовки" личного состава от декабря 2020 года. Отмечается, что деятельность замполита не была в должной мере направлена на укрепление воинской дисциплины, что стало причиной трагедии. Кроме того, было выяснено, военный за период своей службы в этой должности получил 14 взысканий. Позже полковник признался, что он не смог уделять достаточно времени для поддержания духа военнослужащих, так как был занят другими задачами.

Напомним, осенью 2020 года на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже солдат-срочник расстрелял троих военнослужащих и скрылся. Среди жертв оказались майор, ефрейтор и рядовой. Кроме того, был ранен еще один солдат срочной службы. Стрелка нашли и задержали в день трагедии. Его обвинили в убийстве двух или более лиц.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, по которому сможет продлевать предельный срок военной службы высших офицеров после достижения ими 70-летнего возраста.

Фото: news2world.net