Путин предложил разрешить высшим офицерам служить после 70 лет

Сейчас предельный возраст пребывания на военной службе для них составляет 65 лет.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, по которому сможет продлевать предельный срок военной службы высших офицеров после достижения ими 70-летнего возраста. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В настоящее время возраст, в котором высшие офицеры могут пребывать на службе в звании Маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, составляет 65 лет. Это регламентируется статьей 49 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

В пояснительной записке к законопроекту Путин указал, что "в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими этого возраста".

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Фото: kremlin.ru