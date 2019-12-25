Джон Кирби оценил опасность, исходящую от Москвы для Вашингтона.

В Пентагоне рассказали об отношении к "российской угрозе". Во время регулярного брифинга официального представителя Джон Кирби с прессой чиновник прокомментировал слова главы Минобороны США о том, что Москва продолжает представлять для страны значительную угрозу, в том числе и в киберпространстве.

Мы всегда держим в уме дестабилизирующую активность РФ в регионе. В мире, извините. Поэтому мы в плотном сотрудничестве с союзниками и партнерами, включая НАТО. И мы воспринимаем это очень-очень серьезно. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Напомним, что ранее Вашингтон и Запад не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела, а также в кибератаках на частные и государственные компании. При этом МИД РФ и Кремль не раз отвергали такие претензии и заявляли об отсутствии доказательств у оппонентом. В России также подчеркивают, что готовы к диалогу по вопросам кибербезопасности.

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Фото: YouTube/Defense Flash News