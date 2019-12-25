За прошедшие выходные в ДТП Петербурга и Ленобласти пострадали 11 детей

Всего травмы в авариях получили около 70 человек.

С 29 по 31 мая на территории Петербурга и Ленобласти произошло 881 ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

В авариях пострадал 71 человек, в том числе 11 детей. 4 ДТП закончились летальным сходом, среди погибших несовершеннолетних нет.

Так, например, правоохранителям пришлось устроить погоню за нетрезвым водителем и применить оружие. Инцидент попал на видео. Ранее смертельное ДТП произошло на КАД. На легковой автомобиль наехал мусоровоз.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте