В ДТП на КАД погиб водитель

Водитель легковушки двигался задним ходом.

В воскресенье, 31 мая, в ДТП на 106 километре внутреннего кольца КАД погиб водитель. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В отделе пропаганды УГИБДД уточнили, что мужчина, управляющий мусоровозом совершил наезд на легковой автомобиль, который двигался задним ходом по правой полосе (проехал съезд). В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

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Видео: vk.com/spb_today