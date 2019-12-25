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В ДТП на КАД погиб водитель
Сегодня, 12:32
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Arinablinova

В ДТП на КАД погиб водитель

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Водитель легковушки двигался задним ходом.

В воскресенье, 31 мая, в ДТП на 106 километре внутреннего кольца КАД погиб водитель. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В отделе пропаганды УГИБДД уточнили, что мужчина, управляющий мусоровозом совершил наезд на легковой автомобиль, который двигался задним ходом по правой полосе (проехал съезд). В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. 

Ранее мы писали, что девушка на "Ладе" сбила 12-летнего мальчика в Металлострое.

Видео: vk.com/spb_today

 

Теги: дтп, кад, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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