Девушка на "Ладе" сбила 12-летнего мальчика в Металлострое

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 30 мая около 13:15 на Петрозаводском шоссе напротив дома №21к1 по Садовой произошло ДТП.
Сообщается, что 30-летняя девушка на "Ладе Самаре" сбила 12-летнего мальчика вне зоны пешеходного перехода. Ребенок получил несерьезные травмы и был доставлен в больницу. Отметим, что движение на данном участке дороги опасно, хотя пешеходный переход находится недалеко.
Напомним родителям о необходимости изучения правил дорожного движения с детьми.
Ранее мы писали, что "ГАЗель" сбила пешехода на проспекте Непокоренных.
Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все