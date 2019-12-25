Девушка на "Ладе" сбила 12-летнего мальчика в Металлострое

Мальчика доставили в больницу с травмами легкой степени тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 30 мая около 13:15 на Петрозаводском шоссе напротив дома №21к1 по Садовой произошло ДТП.

Сообщается, что 30-летняя девушка на "Ладе Самаре" сбила 12-летнего мальчика вне зоны пешеходного перехода. Ребенок получил несерьезные травмы и был доставлен в больницу. Отметим, что движение на данном участке дороги опасно, хотя пешеходный переход находится недалеко.

Напомним родителям о необходимости изучения правил дорожного движения с детьми.

Ранее мы писали, что "ГАЗель" сбила пешехода на проспекте Непокоренных.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте