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В ночь на воскресенье в погоне за нетрезвым водителем инспекторам ГИБДД пришлось стрелять

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Сотрудники полиции составили 11 административных дел.

Как стало известно, в ночь на воскресенье, 31 мая, нетрезвый 30-летний водитель решил погоняться с полицейскими по центру Петербурга. Инспекторам ГИБДД пришлось даже применить оружие. Об этом сообщили в сообществе "Дорожный инспектор" в Вконтакте. 

Мужчина не остановился по требованию инспекторов. В сообществе уточнили, что преступник был не только в состоянии алкогольного опьянения (алкотестер показал 0.818 мг/л), но и с признаками наркотического опьянения. На Дворцовой площади полицейские применили оружие. Обошлось без пострадавших. В итоге было составлено 11 административных дел. 

Ранее мы писали, что подросток на мопеде, убегая от полиции, спровоцировал ДТП на проспекте Стачек.

Видео: "Дорожный инспектор" / Вконтакте. 

Теги: погоня, погоня со стрельбой
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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