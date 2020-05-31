В ночь на воскресенье в погоне за нетрезвым водителем инспекторам ГИБДД пришлось стрелять

Сотрудники полиции составили 11 административных дел.

Как стало известно, в ночь на воскресенье, 31 мая, нетрезвый 30-летний водитель решил погоняться с полицейскими по центру Петербурга. Инспекторам ГИБДД пришлось даже применить оружие. Об этом сообщили в сообществе "Дорожный инспектор" в Вконтакте.

Мужчина не остановился по требованию инспекторов. В сообществе уточнили, что преступник был не только в состоянии алкогольного опьянения (алкотестер показал 0.818 мг/л), но и с признаками наркотического опьянения. На Дворцовой площади полицейские применили оружие. Обошлось без пострадавших. В итоге было составлено 11 административных дел.

Ранее мы писали, что подросток на мопеде, убегая от полиции, спровоцировал ДТП на проспекте Стачек.

Видео: "Дорожный инспектор" / Вконтакте.