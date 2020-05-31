На Биржевой площади иномарка сбила ребёнка

Девочка находится в тяжёлом состоянии.

Стало известно, что в пятницу, 29 мая, около 22:20 в Василеостровском районе произошло ДТП с участием ребёнка. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Piter.tv.

На Биржевой площади напротив д. 1 водитель "Хендай" сбил четырёхлетнюю девочку вне пешеходного перехода. Спустя несколько секунд водитель "Тойоты" также совершил наезд на ребенка.

В результате аварии девочка получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. Сейчас проводится проверка по факту ДТП.

Ранна мы сообщили, что две машины столкнулись на Луначарского.

Видео: Piter.tv