Две машины столкнулись на Луначарского

Машины пострадали не сильно.

В субботу вечером, 30 мая, два автомобиля столкнулись на проспекте Луначарского. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На видеозаписи можно увидеть, что машины пострадали не сильно. Очевидцы отмечают, что в случившемся, вероятнее всего, виноваты оба водителя.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

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Видео: vk.com/spb_today