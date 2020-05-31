Две машины столкнулись на Луначарского

В субботу вечером, 30 мая, два автомобиля столкнулись на проспекте Луначарского. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
На видеозаписи можно увидеть, что машины пострадали не сильно. Очевидцы отмечают, что в случившемся, вероятнее всего, виноваты оба водителя.
На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что девушка на "Ладе" сбила 12-летнего мальчика в Металлострое.
Видео: vk.com/spb_today
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