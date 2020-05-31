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Две машины столкнулись на Луначарского

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Машины пострадали не сильно.

В субботу вечером, 30 мая, два автомобиля столкнулись на проспекте Луначарского. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На видеозаписи можно увидеть, что машины пострадали не сильно. Очевидцы отмечают, что в случившемся, вероятнее всего, виноваты оба водителя. 

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. 

Ранее мы писали, что девушка на "Ладе" сбила 12-летнего мальчика в Металлострое.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: два автомобиля, дтп, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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