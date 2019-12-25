Медики наблюдают за состоянием 491 горожанина.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус почти 16 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Тест на COVID-19 сдали 15 918 человек. Известно, что в настоящий момент в Северной столице медики наблюдают за состоянием 491 горожанина. Из них 159 находятся в обсерваторе, 123 – на самоизоляции, а 209 петербуржцев являются контактными.

Напомним, что за за последние сутки ещё 163 петербуржца заболели COVID-19. Также за этот день в Северной столице от коронавируса скончались 10 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в больнице Святого Георгия впервые провели эндоваскулярную операцию пациенту с COVID-19.

Фото:pixabay