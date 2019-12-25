За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 969 в 84 регионах.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что за последние сутки ещё 163 петербуржца заболели COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 969 в 84 регионах. Лидером по количеству новых заболевших коронавирусом остается Москва – 688.

При этом за прошедшие сутки по стране выписано по выздоровлению 3 557 человек. В Северной столице от COVID-19 вылечились 53 горожанина.

Ранее мы сооббщали о том, что в комздраве назвали реальное число заражений коронавирусом в сутки.

Фото:Piter.TV