В комздраве назвали реальное число заражений коронавирусом в сутки

Данные разнятся примерно на четверть.

В петербургском комитете по здравоохранению назвали реальное число заболеваний коронавирусом в сутки. По словам замглавы комитета Андрея Сарана, этот показатель составляет 200 человек.

По словам чиновника, ежедневно в Петербурге госпитализируют и выписывают именно столько средних и тяжелых больных COVID-19. Эти цифры гораздо меньше тех, что наблюдались в городе во время пика пандемии (900 человек). Тенденции к снижению этого числа, однако, не наблюдается. Чиновник посетовал, что люди контактируют друг с другом и плохо соблюдают масочный режим.

Сарана отметил, что 200 человек – это те, кто приехал больным в стационар. В ежедневной же статистике появляются люди с вирусом, выявленным посредством теста. Кроме того, данные Роспотребнадзора говорят о 26% горожан, имеющих антитела к вирусу, а значит переболеть могли более миллиона человек. На сайте "Стопкоронавирус" значится цифра лишь в 30 тысяч человек, заключил замглавы комитета.

Ранее мы писали, что Петербург вновь оказался в лидерах по смертности от коронавируса за сутки.

Фото: Piter.TV