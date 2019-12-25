Петербург вновь оказался в лидерах по смертности от коронавируса за сутки

За весь период в Петербурге от СOVID-19 умерли 2,2 тыс. человек.

За последние сутки от коронавируса в Петербурге скончались 22 человека. Это самый высокий показатель по всей России. Данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Количество летальным случаев в Москве составило 11 человек, в Нижегородской и Омской областях ― 5 человек. По суточным летальных исходам из-за COVID-19 Петербург вновь оказался на первом месте.

Всего за весь период пандемии от вирусной инфекции в Северной столицы скончались 2225 человек. Медики Санкт-Петербурга и власти планируют детально изучить причины высокой смертности в городе.

По словам вице-губернатора Евгения Елина, ситуация с заболеваемостью в Петербурге не улучшается.

Фото: Piter.TV