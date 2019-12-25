Смольный не собирается открывать кинотеатры и фудкорды в Петербурге в ближайшее время

Коэффициент распространения коронавируса держится на уровне единицы.

В Смольном не планируют открывать фуд-корты и кинотеатры в ближайшие недели. Об это вице-губернатор Евгений Елин сообщил "Фонтанке.ру".

Ограничительные меры, которые действуют на данный момент и до 16 августа, прописаны в постановлении правительства города №121. Есть вероятность, что после этой даты в него внесут корректировки: разрешат работу учреждений специального и дополнительного образования, а вот об открытии фуд-кортов и кинотеатров речи пока не идет.

Елин отметил, что на данный момент коэффициент распространения ― единица, то есть улучшения нет. После того, как в Петербург приедут студенты из разных мест, родители и дети вернутся с каникул, ситуация может ухудшиться. Пока в Смольном не понимают, какой будет санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Кроме того, против фуд-кортов выступают рестораторы, которые на время пандемии и так остались без клиентов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге с сентября разрешили работу подростково-молодежных клубов.

Фото: localway.ru