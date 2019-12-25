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В Петербурге разрешили работу подростково-молодежных клубов
Сегодня, 12:39
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nadezhda_sib

В Петербурге разрешили работу подростково-молодежных клубов

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Градоначальник лично примерил на себя роль рыцаря.

В сентябре возобновят свою работу подростково-молодежные клубы Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул78".

С соблюдением мер эпидемиологической безопасности вновь откроются 350 клубов. Разрешение в ходе объезда Калининского района дал губернатор Александр Беглов.

В этом году на реновацию молодежных центров из бюджета города было выделено более 640 млн рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что павильоны Гатчинского парка откроют 6 августа. 

Фото: "Пул78" / Telegram 

Теги: досуг, ограничительные меры, подростково-молодежные клубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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