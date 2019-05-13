Павильоны Гатчинского парка откроют 6 августа

Павильоны Гатчинского парка откроются для посетителей с 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника "Гатчина" в своей группе "ВКонтакте".
Березовый домик и Павильон Венеры будут работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Приобрести билеты можно до 18:00. Понедельник является выходным днем.
Будьте первыми, кто увидит удивительные интерьеры и познакомится с историей создания парковых павильонов после долгого перерыва. Ждем Вас!
говорится в сообщении.
Гатчинский парк вернулся к обычному режиму работы с 1 августа.
Фото: Piter.TV
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