Павильоны Гатчинского парка откроют 6 августа

В понедельник павильоны не будут работать — выходной день.

Павильоны Гатчинского парка откроются для посетителей с 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника "Гатчина" в своей группе "ВКонтакте".

Березовый домик и Павильон Венеры будут работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Приобрести билеты можно до 18:00. Понедельник является выходным днем.

Будьте первыми, кто увидит удивительные интерьеры и познакомится с историей создания парковых павильонов после долгого перерыва. Ждем Вас! говорится в сообщении.

Гатчинский парк вернулся к обычному режиму работы с 1 августа.

Фото: Piter.TV