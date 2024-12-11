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В 2024 году ГМЗ "Петергоф" посетили более 5 млн человек
Сегодня, 12:22
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В 2024 году ГМЗ "Петергоф" посетили более 5 млн человек

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На текущий год учреждение подготовило масштабную программу.

Музей-заповедник "Петергоф" в 2024 году посетили более 5 млн человек, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

На текущий год учреждение подготовило масштабную программу. Одним из центральных событий станет празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, заработает выставка "Подвиг возрождения". 

В числе зарубежных – экспозиция "10 видов Петергофа" в рамках года дружбы РФ и Китая. Она состоится в двух музеях КНР. И, конечно, в Петергоф всегда можно приехать, чтобы просто прогуляться по паркам и садам. 

Ранее мы рассказывали о том, что в прошлом году ГМЗ "Царское Село" посетили более 3,7 млн человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: музей-заповедник, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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