В 2024 году ГМЗ "Петергоф" посетили более 5 млн человек

На текущий год учреждение подготовило масштабную программу.

Музей-заповедник "Петергоф" в 2024 году посетили более 5 млн человек, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

На текущий год учреждение подготовило масштабную программу. Одним из центральных событий станет празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, заработает выставка "Подвиг возрождения".

В числе зарубежных – экспозиция "10 видов Петергофа" в рамках года дружбы РФ и Китая. Она состоится в двух музеях КНР. И, конечно, в Петергоф всегда можно приехать, чтобы просто прогуляться по паркам и садам.

Ранее мы рассказывали о том, что в прошлом году ГМЗ "Царское Село" посетили более 3,7 млн человек.

Фото: Piter.TV