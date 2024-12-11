В прошлом году ГМЗ "Царское Село" посетили более 3,7 млн человек

Самыми востребованными объектами остаются Екатерининский и Александровский дворцы, Екатерининский парк, музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате.

В 2024 году более 3,7 млн человек посетили ГМЗ "Царское Село". Кроме того, отмечается, что свыше 108 тыс. гостей любовались дворцами и гуляли в парках с 29 декабря по 8 января, сообщили в учреждении.

Самыми востребованными объектами остаются Екатерининский и Александровский дворцы, Екатерининский парк, музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате. Большая часть посетителей россияне, из других стран приезжали из Китая, Ирана, Вьетнама, Турции, Таиланда и Индии.

Главное событие прошлого года – открытие для посетителей личных комнат Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Беспрецедентные реставрационные работы проводятся в ходе масштабного проекта "Екатерина II. Личное пространство". Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Ранее мы рассказывали о том, что "Новогодней почтой" в 2024 году отправили свыше 62 тыс. открыток.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"