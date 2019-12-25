В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в больнице Святого Георгия впервые провели эндоваскулярную операцию пациенту с COVID-19. Об этом сообщается на странице медучреждения в соцсети Instagram.
Как оказалось, в больницу Святого Георгия поступил пациент с подтверждённым COVID-19 с ишемической болезнью сердца, перенесённым инфарктом миокарда, гипертонической болезнью последней стадии и сахарным диабетом 2 типа. Также у пациента обнаружили облитерирующий атеросклероз артерий ног, которые и привели к критической ишемии правой ноги.
В итоге врачи смогли выполнить эндоваскулярную баллонную ангиопластику. Отмечается, что состояние пациента стабильное.
Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки ещё 163 петербуржца заболели COVID-19.
Фото:Instagram/st.georges_hospital
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