Состояние больного стабильное.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в больнице Святого Георгия впервые провели эндоваскулярную операцию пациенту с COVID-19. Об этом сообщается на странице медучреждения в соцсети Instagram.

Как оказалось, в больницу Святого Георгия поступил пациент с подтверждённым COVID-19 с ишемической болезнью сердца, перенесённым инфарктом миокарда, гипертонической болезнью последней стадии и сахарным диабетом 2 типа. Также у пациента обнаружили облитерирующий атеросклероз артерий ног, которые и привели к критической ишемии правой ноги.

В итоге врачи смогли выполнить эндоваскулярную баллонную ангиопластику. Отмечается, что состояние пациента стабильное.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки ещё 163 петербуржца заболели COVID-19.

Фото:Instagram/st.georges_hospital